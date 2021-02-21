Tövbeler Olsun 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Tövbeler Olsun 26. bölüm izle - full izle!

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TÖVBELER OLSUN 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 26. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Tövbeler Olsun 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Tövbeler Olsun 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Tövbeler Olsun 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Tövbeler Olsun 27. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

TÖVBELER OLSUN 26. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!

TÖVBELER OLSUN 26. BÖLÜM ÖZETİ

Altınların kendine ait olduğunu öğrenen Namzet öfkeden deliye döner. Latife'nin beklenmedik çıkışı ise altınlarını geri almak için olmadık yollara başvuran Namzet'e geri adım attıracaktır. Olan bitenlerden habersiz olan Nazmiye, Buğra ve Aylin ise duydukları karşısında şoke olmuştur. Dr. Şevki Bey'in planıyla Namzet'in kaçırılmasına yardım eden Osman ise bu durumdan dolayı huzursuzdur. Tüm bunlar olurken Horanta ailesi, eve gelen polisler yüzünden büyük şok yaşayacaktır.

Durumun giderek kötüye gittiğini düşünen Aylin ve Buğra ise babalarının tekrar arkadaş olması için Dr. Şevki'den yardım istemeye karar verirler. Yaşanan karmaşalar yüzünden aşkları için endişelenmeye başlayan Nazmiye ve Anıl ise daha fazla beklemek istemez ve nikah için gün alır. Bu evliliğe engel olamayacağını düşünen Ertan ise, herkesi şaşırtan bir karar alacaktır.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci

Tövbeler Olsun Konusu nedir?

İşinde başarılı ancak fazlasıyla pinti olan mücevher imalatçısı ve aynı zamanda Horanta Holding'in yöneticisi Namzet Horanta'nın, pinti bir kişilikten cömertliğe dönecek olan hikayesini konu almaktadır. Bu değişim sırasında, "hatme çiçeğim" diye seslendiği karısı Latife ve oğulları Sinan ve Buğra'yı da etkilediğini fark eder.

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ?

TRT1'in sevilen komedi dizisi her pazar akşamı sevenleri ile buluşuyor. Ancak Tövbeler Olsun dizisinin, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 32. bölümde final yapması bekleniyor.

TÖVBELER OLSUN NEDEN BİTİYOR?

Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizinin kadrosunda da Seda Türkmen, hikayesi bittiği için diziden 29. bölümde ayrılıyor. Öte yandan Tövbeler Olsun, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü final yapacak. Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 32. bölümde son buluyor.