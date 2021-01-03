Tövbeler Olsun 20. yeni bölüm canlı izle, 21.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 19. son bölüm full izle! Tövbeler Olsun oyuncuları kim?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 19. son bölüm izle! Tövbeler Olsun 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 19. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aylin'i Buğra'ya istemeye hazırlanan Namzet tam bu sırada Osman'ın Nazmiye'yi Anıl'a istemesiyle neye uğradığını şaşırmıştır. Durumu bir türlü kabullenmek istemeyen Namzet, Osman'ın anlattıklarına inanmaz. Çok geçmeden Nazmiye'den durumun ciddiyetini öğrenen Namzet; yine de kolay kolay bu evliliğe razı olmayacaktır. Anıl ve Nazmiye'yi birbirinden uzak tutmak için planlar yapmaya başlayan Namzet bu konuda pek başarılı olamaz. Öte yandan Aylin'le evlilik planları yarıda kalan Buğra bu duruma daha fazla dayanamaz ve tüm mahalleye aşklarını ilan eder. Nihayet büyük gün gelip çatar. Osman, Namzet 'in tüm engellemelerine rağmen Nazmiye'yi Anıl'a istemek için harekete geçer. Fakat bu büyük günde Namzet 'in Osman için hazırladığı büyük bir sürprizvardır.

Osman ve ailesini bekleyen sürpriz ne? Namzet bu evliliğe engel olmak için nasıl bir plan peşinde?

Tüm bu soruların cevabı, Tövbeler Olsun yeni bölümünde...

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 20. bölüm fragmanı 21. bölümün ardından yayınlanacak. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Namzet, mahallede açtığı yeni dükkanıyla Osman'la komşu olmuştur. Aralarındaki husumetin giderek artması yüzünden Buğra zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Babası ve Ustası Osman arasında kalan Buğra seçimini yapar. İçinde bulundukları çıkmazdan kurtulmak için artık kararlıdır. Buğra, Aylin'e evlenme teklifi edip hem sevdiğine kavuşmaya hem de Osman ve Namzet arasındaki kavgayı bitirmeye kararlıdır.

Öte yandan Namzet'in herkesten gizlediği altınları ile ilgili planları vardır. İstemeden de olsa Namzet'in sırrını öğrenen Kazım'ı ise zorlu bir süreç beklemektedir. Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl'ın istifa haberi ile sarsılır. İstanbul'u terk etme kararı alan Anıl'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin ve Buğra'nın birlikte kaçacaklarını düşünen Latife ve Hülya ise beklenmedik bir şekilde olaylara dahil olur.

Nazmiye, Anıl'a olan aşkını itiraf edecek mi? Namzet'in satışa çıkarılan Horanta Holding hisseleri ile ilgili planı ne? Latife ve Hülya'nın iş birliği nasıl sonuçlanacak? Evlilik kararı alan Aylin ve Buğra'yı neler bekliyor? Namzet Horanta'yı şoke eden sürpriz evlilik teklifi kiminle ilgili?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 3 Ocak Pazar TRT ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci