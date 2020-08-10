Tövbeler Olsun 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 1. bölüm izle TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Cimriliği ile bilinen mücevher imalatçısının geçirdiği kaza sonrası değişimi ile başlayan maceralar izleyici karşısına çıkıyor. Tövbeler Olsun 1. bölüm full izle...

Tövbeler Olsun dizisinin başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimler yer alıyor. Pazar akşamları TRT 1'de yayımlanan Tövbeler Olsun dizisi 2. bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Tövbeler Olsun son bölüm izle...

TÖVBELER OLSUN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni bölümde; Buğra, Aylin'in Osman Cecipli'nin kızı olduğunu Latife'ye istemeyrek de olsa açıklar. Diğer yandan Aylin ise Buğra'nın Namzet Horanta'nın oğlu olduğunu çok sonradan öğrenir.

Latife'nin eline geçen mektup ise ortalığı karıştırmaya yetecektir. Namzet'i köşeye sıkıştıran olay ne? Aylin ile Buğra'yı ne bekliyor?

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ KONUSU

Bir mücevher imalatçısının "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi" ve bu değişim sayesinde, kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zincirinin yaşanacağı "Tövbeler Olsun"un ilk bölümünde;

Başarılı fakat pinti bir mücevher imalatçısı olan Namzet Horanta (Güven Kıraç), "Altın Piyasası'nın Altın Çocuğu" olmak isterken başına gelen bir kaza sonrasında büyük değişim yaşar ve bu olay sonucunda beklenmedik bir şekildehatalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Namzet Horanta'nınbu değişimine başta karısı Latife ( İpek Tuzcuoğlu) , kızı Nazmiye (Seda Türkmen), oğullarıSinan ( Mert Carim) ve Buğra'nın ( Sercan Badur) tepkisi ne olacak? Namzet'in yaşadığı bu değişim eski ortağı ve en büyük düşmanı Osman'ı (Erkan Can) nasıl etkileyecek? Vicdanı ve intikam hırsı arasında kalan Osman, senelerce "hep tasarruf, hep terakki" diyerek pintilik yapan, başına olmadık işler açan Namzet'in değişiminden nasıl etkilenecek? İki düşmanın arasındaki bu büyük düğümde "Uğurlu Sikke'ye" en çok kimin ihtiyacı olacak?

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can yer alırken, kadrosunda; Çiçek Dilligil, Seda Türkmen,Sercan Badur, Naz Çağla Irmak, Mert Carim, Merve Erdoğan, Ünal Silver, Mert Denizmen, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü, Semiha Bezek ve Duru Baykal bulunuyor.