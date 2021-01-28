Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

28.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:49
Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İngiltere Premier Lig Maçı kaldığı yerden tüm heyecanıyla Tottenham - Liverpool maçı karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İngiltere Premier Lig Tottenham - Liverpool maçısadece İngiltere sınırları içinde değil, aynı zamanda dünyada da ilgiyle takip edilmekte.Maç heyecanı içinde bekleyen taraftar ve futbol severler içinİngiltere Premier Lig Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda!

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OLACAK?

İngiltere Premier Lig Tottenham - Liverpool maçı Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek.İngiltere Premier Lig Tottenham - Liverpool maçı, S Sport, S Sport Plus veIdman TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda Turkcell TV+ 77, S Sport D-Smart 78, Vodafone TV 11, Tivibu 73, Kablo TV 240 ve web üzerinden izlenebilecek.

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

28 Ocak 2021, bugün gerçekleşecek olanİngiltere Premier Lig Tottenham - Liverpool maçı Türkiye saatiyle 23:00'de başlayacak.

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