Tosya Kaymakamlığı hasta vatandaşa ev yaptı
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Tosya Kaymakamlığı hasta vatandaşa ev yaptı

Tosya Kaymakamlığı hasta vatandaşa ev yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından hasta vatandaşın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ev yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından hasta vatandaşın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ev yapıldı.

Tosya ilçesine bağlı Ermelik Köyü'nde 5 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan ve kemoterapi tedavisi devam eden bir vatandaşın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Tosya Kaymakamlığı tarafından 2 kat üzerine 80 metrekare ev yapıldı.

Evin tamamlanmasının ardından köyü ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evin anahtarlarını aileye teslim ederek sağlıklı günlerde oturmaları temennisinde bulundu. Anahtar tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin; "İlçemiz Ermelik Köyünde 5 kişilik ailesiyle birlikte ikamet eden ve amansız hastalığa karşı kemoterapi tedavisi süren vatandaşımıza, yaşam koşullarını iyileştirmek adına köylülerimizin, hayırseverlerimizin ve Kaymakamlığımızın katkılarıyla yapmış olduğumuz evin anahtarını teslim ettik. Arsası küçük olduğu için 2 kat şeklinde 80 metrekare olarak yaptığımız evin kendisine ve ailesine hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günlerde oturmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ermelik Köyü ziyaretinde Kaymakam Deniz Pişkin'e Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci ve Ermelik Köyü Muhtarı Salih Asil eşlik etti. - KASTAMONU

Tosya Kaymakamlığı hasta vatandaşa ev yaptı
Tosya Kaymakamlığı hasta vatandaşa ev yaptı
Tosya Kaymakamlığı hasta vatandaşa ev yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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