Tosya Kaymakamı okul inşaatlarını inceledi
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Tosya Kaymakamı okul inşaatlarını inceledi

18.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:57
Tosya Kaymakamı okul inşaatlarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan deprem dayanıklılık testinin ardından depreme dayanıksız okul binaları yıkılarak yeniden inşa ediliyor. İlçede depreme dayanıksız olan ve yıkılan okul binalarından Atatürk İlkokulu ve Yavuz Selim İlkokulu binalarının yapımı hızla devam ediyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de inşaatı devam eden okul binalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Atatürk İlkokulu hemen hemen bitmek üzere. Müteahhit firma 15 gün içerisinde işi teslim edeceğini belirtiyor. Yavuz Selim İlkokulunun ise kaba inşaatı büyük oranda tamamlanmış vaziyette. Binada yüzde 70'lik fiziki gerçekleşme oranına ulaşılmış. Yetkili firmanın iş teslimi için verdiği tarih Mayıs ayının başları. Her iki yeni okulumuzun da ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya Kaymakamı okul inşaatlarını inceledi
Tosya Kaymakamı okul inşaatlarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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