Tosya Fevzipaşa İlkokulu öğretmenlerinden 'Dünya Engelliler Günü'ne özel video
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Tosya Fevzipaşa İlkokulu öğretmenlerinden 'Dünya Engelliler Günü'ne özel video

03.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:03
Tosya Fevzipaşa İlkokulu öğretmenlerinden 'Dünya Engelliler Günü'ne özel video

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan Fevzipaşa İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir video ile dikkat çekti.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan Fevzipaşa İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir video ile dikkat çekti.

Okul öğretmenleri ve idarecileri, 'Yeter ki engel zihinlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel, sevgisizlik! Farkında ol, fark ettir' sloganı ile hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan videoda öğretmenler, her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Okul yönetimi yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilen 03 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık artırmayı amaçlamaktadır. Hoşgörü, sevgi ve saygının dahil olduğu hep birlikte yaşamı paylaşma konusunda yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik ve Fevzipaşa İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri olarak 03 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir video hazırladık. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin KARACAN

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