Tosya'da mahalleler asfaltlanıyor

04.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:25

Tosya Belediyesi tarafından mahalle yolları asfaltlanıyor.



Tosya Belediyesi tarafından ilçeye en uzak olan Kuzyaka Mahallesinde yolların asfaltlanması için çalışma başlatıldı. Tosya mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve ilçenin en uzak mahallesi olan Kuzyaka Mahallesinde yürütülecek olan soğuk asfalt çalışmaları öncesi Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, filler malzeme ile yapılan zemin hazırlıklarını yerinde inceledi. Tosya'da kent merkezinde bulunan tüm mahallere eşit bir şekilde belediyecilik hizmetlerinin ulaştırılacağını belirten Başkan Kavaklıgil, geçtiğimiz aylarda da bölgede yol genişletme çalışmalarının yapıldığını ve önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasının da tamamlanmasının planladığını söyledi.



Başkan Kavaklıgil, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra bir süre mahalle sakinleriyle de sohbet etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA