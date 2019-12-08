: Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, amatör ligde ilk maçına çıktı

08.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:15

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, birinci amatör ligde mücadele eden Tosyaspor formasıyla ilk maçına çıktı.

Uzun süre amatör ligde futbol oynayan ve 5 Aralık'ta Tosyaspor'la sözleşme imzalayan Volkan Kavaklıgil, Seydilerspor karşılaşmasındaki kadroda yer aldı.

Tosya İzzet Aksalur Stadı'nda oynanan Tosyaspor-Seydilerspor karşılaşmasının 80. dakikasında oyuna giren Volkan Kavaklıgil, taraftarlardan alkış aldı. Maçı Tosyaspor 3-1 kazandı.

Başkan Kavaklıgil, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanı olarak bugün ilk resmi maçına çıktığını söyledi.

Amacının gençlere sporu sevdirmek olduğunu belirten Kavaklıgil, "Belediye başkanı olarak, futbol oynamamızda en büyük etkenlerden biri Türk gençliğinin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamak ve spora özendirmektir. Gençlerimizin spor yapması ve güzel ahlaklı yetişmesi noktasında bir teşvik olması adına bu programı, bu organizasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tosyaspor Teknik Direktörü Erol Güccük de "Başkanımızın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele etti. Güzel oyununu bir golle süsleseydi daha iyi olacaktı. 3 puanı aldık, çok mutluyuz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Müsabakayı izleyenler arasında, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve protokol üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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