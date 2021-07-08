Tosuncuk'un karısı Sıla Aydın kimdir? Sıla Aydın kim, kaç yaşında?
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Tosuncuk'un karısı Sıla Aydın kimdir? Sıla Aydın kim, kaç yaşında?

Tosuncuk'un karısı Sıla Aydın kimdir? Sıla Aydın kim, kaç yaşında?
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Geçtiğimiz günlerde teslim olan Mehmet Aydın hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Son gelen açıklamalar sonrası Tosuncuk'un karısı Sıla Aydın kimdir? Sıla Aydın kim, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Tosuncuk'un karısı kimdir? Sıla Aydın kim, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında merak edilen konuların yanıtlarını derledik.

TOSUNCUK'UN KARISI KİMDİR?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, ile Sıla Aydın 2017 yılında evlenmişti.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın arkadaşlıkları, 2016 yılında Bursa'da başladı. O dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü görkemli bir düğünle evlendi.

SILA AYDIN KİMDİR?

Sıla Aydın ile Mehmet Aydın31 Mart 2017 gününde dünya evine girmişti.

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı, eşi Sıla Aydın'ın 22 Haziran'da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Eğer Aydın teslim olmasaydı, boşandığını gazete ilanından öğrenecekti. Milyonlara sahip Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'ın ise 60 bin lira tazminat ile aylık bin lira nafaka alacak olması şaşırttı.

EŞİNİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ

Aydın, 'takıntılı' derecede sevdiğini saklamadığı eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü. Sıla Aydın 2018'de Türkiye'ye döndü. Mehmet Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın'ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı.

"500 BİN LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ"

Hürriyet'in haberine göre kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, "Tek suçum Mehmet Aydın'ın eşi olmamdı" dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. İlk işi boşanma davası açmak oldu. Bursa Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede 'haysiyetsiz yaşam sürüyor' dediği Aydın'dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti.

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