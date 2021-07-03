Tosuncuk teslim oldu mu, Türkiye'de mi? Mehmet Aydın'ın ailesi kimdir?
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Tosuncuk teslim oldu mu, Türkiye'de mi? Mehmet Aydın'ın ailesi kimdir?

Tosuncuk teslim oldu mu, Türkiye'de mi? Mehmet Aydın'ın ailesi kimdir?
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Mehmet Aydın, kurduğu online şirket ile gündeme gelmiştir. Çiftlik Bank adını verdiğini sistemde dolandırma olayıyla gündeme gelen Mehmet Aydın hakkında Tosuncuk teslim oldu mu, Türkiye'de mi? Mehmet Aydın'ın ailesi kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Tosuncuk teslim oldu mu, Türkiye'de mi? Mehmet Aydın'ın ailesi kimdir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

TOSUNCUK TESLİM OLDU MU, TÜRKİYE'DE Mİ?

Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, Türk polisi tarafından bugün tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Aydın, İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından alanda kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındı. Aydın, hakkındaki yargılama süreci başlamadan önce 4 gün boyunca gözaltında kalacak.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın bir açıklama yaparak teslimö olacağını söyledi. Aydın ardından Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

MEHMET AYDIN'IN AİLESİ KİMDİR?

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok arananlar" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

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