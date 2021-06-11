Tosb'un Ulaşım Sorunlarının İstişare Edildiği Toplantı, Vali Seddar Yavuz'un Başkanlığında Gerçekleştirildi

İlimizin önemli sanayi bölgelerinden olan ve otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği (TOSB) Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgesel ve çevre yollarındaki sıkıntılarının giderilmesine ilişkin görüş ve istişarelerin yapıldığı toplantı, Vali Seddar...

İlimizin önemli sanayi bölgelerinden olan ve otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği (TOSB) Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgesel ve çevre yollarındaki sıkıntılarının giderilmesine ilişkin görüş ve istişarelerin yapıldığı toplantı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

TOSB Yönetim Binasında gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Bölge Müdürü Murat Demir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay katıldı.

TOSB Bölge Müdürü Murat Demir'in yaşanan ulaşım sorunu ile ilgili yaptığı sunumun ardından TOSB'un TEM ve Kuzey Marmara Oto Yolu bağlantıları ve diğer ulaşım sorunlarının giderilmesi için yapılacak çalışmalar görüşülüp, ilgili kurumların önerileri değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre