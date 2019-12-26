: Torunu, Mehmet Akif Ersoy'u öğrencilere anlattı

26.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:56

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, "Dedem 63 senelik kısa ömrüne çok şeyi sığdırmış büyük bir insandır. Doğru bildiğini yapmış, kimseye boyun eğmemiştir." dedi.

Selma Argon Ersoy, Karaman Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen "İstiklal'in 100. Yılında Dedem Mehmet Akif" adlı söyleşiye katıldı.

Öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgi veren Ersoy, gittiği her yerde dedesini anlattığını söyledi.

Mehmet Akif'in sadece kendisinin değil "herkesin dedesi" olduğunu belirten Ersoy, "Dedem İstanbul Fatih'te doğmuş, ardından çeşitli okullara giderek Kur'an-ı Kerim öğrenmiştir. 14 yaşında babasını kaybedince hayata daha da sıkı tutunmaya başlamış. Dedem Mehmet Akif Ersoy, 63 senelik kısa ömrüne çok şeyi sığdırmış büyük bir insandır. Doğru bildiğini yapmış, kimseye boyun eğmemiştir." diye konuştu.

Ersoy, "Dedemi görmeyi çok isterdim. Ben doğmadan 7 yıl önce vefat etmiş." ifadelerini kullandı.

"Almanlar dedemin ses kayıtlarını plaklara almış"

Mehmet Akif'in, Almanya'da Hintli Müslümanlara vaaz verirken ses kayıtlarının alındığını öğrendiğini, bunları bulmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Almanlar dedemin ses kayıtlarını plaklara almış. Ses kayıtlarını bulmak için dilekçe verdim. O zamanki konsolos hanım bana 'Bu işin takipçisi olacağım.' dedi. Ancak daha sonra beni aradılar ve 'Henüz böyle bir şeye ulaşamadık.' dediler. Bu işin takibini bırakmıyoruz ancak Almanlar Rusya'yı işgal ettikleri zaman birçok evrakı Rusya'ya kaçırmış. 'Acaba o zamanda mı gitti?' dediler. Hala ümidimi kaybetmedim. Hep birlikte, onun nasıl hitap ettiğini duyalım istiyorum. Bu kayıtlar benden sonra bulunursa inşallah sizler duyarsınız. Bir gün bir yerlerden dedemin ses kayıtlarının çıkacağına inanıyorum."

Programa, Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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