Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'de iki torununu okul servisine traktörüyle götüren dede, virajı alamayarak traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlandı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Artvin'de iki torununu okul servisine traktörüyle götüren dede, virajı alamayarak traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Kazada dede olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan kurtuldu.

Olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece köye kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu Cihan Usta (13) ve Mustafa Usta (17)'yı köy servisine götürmek istedi. Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan şans eseri kurtuldu.

Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Adem Güngör/ İHA)

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İsmail Usta, Artvin, Maden, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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