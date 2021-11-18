Torun haberini alan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi, canlı yayında heyecandan konuşamadı

5 yıl önce yurtdışında evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer'den bebek müjdesi geldi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Babaanne olacak olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, canlı yayına telefonla bağlanarak mutluluğunu dile getirdi.

"GÜZEL HABERİ VERDİKLERİNDE TEŞEKKÜR ETTİM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan anne Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Allah analı babalı büyütsün. Çok özel şekilde haberi verdiler, ondan bahsetmek istemiyorum. Beklenen bir şeydi. Güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ederim. Mutluluk benim için üst düzeyde. Allah eli ayağı düzgün, sağlıklı bir bebek nasip etsin" şeklinde konuştu.

BAŞAK DİZER: ÇOK HEYECANLIYIZ

Hamileliği hakkında 2. Sayfa sunucularına mesaj göndererek duygularından bahseden Başak Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

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