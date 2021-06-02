Torul İtfaiyesi'nden "yavru karga" operasyonu
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Torul İtfaiyesi'nden "yavru karga" operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Torul İtfaiyesi'nden "yavru karga" operasyonu Gümüşhane'nin Torul ilçesinde uçmayı yeni öğrenen ve denemeler yaparken yere düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yeniden yuvasına konuldu.

Torul İtfaiyesi'nden "yavru karga" operasyonu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde uçmayı yeni öğrenen ve denemeler yaparken yere düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yeniden yuvasına konuldu.

İlçe merkezindeki Şehit Yavuz Selim Şahin Parkı'nın olduğu alanda yer alan ağaçlarda yuvası bulunan yavru karga uçmaya çalışırken yere düştü. Herhangi bir yarası olmayan yavru kargayı alarak kaldırımın kenarından alarak parktaki tentelerin üzerine koyan vatandaşlar Torul Belediyesine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı alarak yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki yuvasına kavuşturdu

Yavru karganın annesinin operasyon sırasında sık sık ekiplerin üzerinden sorti yapması ve ses çıkarması dikkat çekerken, olay yerinde operasyonu anbean takip eden vatandaşlar duyarlılığı için Torul Belediyesine ve İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Torul İtfaiyesi'nden 'yavru karga' operasyonu
Torul İtfaiyesi'nden 'yavru karga' operasyonu
Torul İtfaiyesi'nden 'yavru karga' operasyonu
Torul İtfaiyesi'nden 'yavru karga' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

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