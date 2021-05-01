Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor

Gümüşhane'nin Torul Kaymakamlığının başlattığı "Torul İçin Kitap Vakti" etkinliği kapsamında aileler, çocuklarıyla birlikte çarşamba akşamları kitap okuyor.

Gümüşhane'nin Torul Kaymakamlığının başlattığı "Torul İçin Kitap Vakti" etkinliği kapsamında aileler, çocuklarıyla birlikte çarşamba akşamları kitap okuyor.

Kaymakamlık, Kovid-19'la mücadelede evde kalan vatandaşlar ve öğrencilerin zamanlarını verimli değerlendirmeleri için yaklaşık 20 hafta önce "Torul İçin Kitap Vakti" etkinliğini hayata geçirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, çarşamba günleri 20.00 ile 20.30 saatlerinde evlerinde aileleriyle kitap okuyor. Bu anları fotoğraflayan öğrenciler, bu fotoğrafları öğretmenlerine ulaştırıyor.

Aileler ve öğrenciler ile projeye katılan diğer ilçe halkı, aynı zaman diliminde "TorulİcinKitapVakti" etiketiyle sosyal medyadan paylaşımda da bulunuyor.

Kaymakam Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, öğrenci ve velilerin ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında kaymakamlıkta toplanan fotoğraflardan kura sonucu belirlenen kişilere bisiklet ve kitap hediye ediliyor.

20 öğrenciye bisiklet, 500 öğrenciye kitap hediyesi

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, AA muhabirine, salgın sürecinin çocuklar açısından faydalı olması için çalıştıklarını ve aileleri de dahil ederek proje geliştirdiklerini söyledi.

Her hafta çarşamba günü saat 20.00'de kitap okuduklarını belirten Karakaş, "Bunu paylaşmak isteyenler 'TorulİçinKitapVakti' etiketi ile sosyal medyadan paylaşıyorlar. Öğrencilerimiz aileleriyle okudukları kitapları öğretmenleriyle paylaşıyorlar. Biz de paylaşılan bu fotoğraflar içerisinden her hafta bir öğrencimize bisiklet, 20 öğrencimize de kitap ve çeşitli hediyeler veriyoruz." dedi.

Karakaş, ilçedeki gençlerin gerçekten büyük bir katılım sağladığını ifade ederek bugüne kadar 7 bin 500 civarında geri dönüş aldıklarını, 20 öğrenciye bisiklet, 500 öğrenciye de kitap hediye ettiklerini aktardı.

İnsanların güzel bir etkinlikle kitap okunmasını sağladıklarını dile getiren Karakaş, "Kitap okuma saatlerimize denk gelen günlerde ilçede kimse sokağa çıkmıyor. İnanılmaz bir sessizlik oluyor. Bu konuda da olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Salgında kitap okuma alışkanlığı kazandılar

İlçe sakinlerinden Ersoy Uçar da 2 aydır etkin şekilde projeye katılarak kitap okuduğunu çocuklarıyla kitap okuduklarını belirterek proje sayesinde kendisinin de okuma alışkanlığı edindiğini söyledi.

6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Sena Uçar da bu zamana kadar 12 civarında kitap okuduğunu belirterek "Bu saatlerde önceden genelde televizyon izlerdik. Bu süreçle birlikte kampanyaya katılarak bu vakti kitap okuyarak geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınpınar köyünde yaşayan Kadir Altun ise çocuklar kitap okurken kendilerinin de etkinliğe dahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz önceden beri dini kitaplarımızı okuyorduk. Bu projeyle daha fazla okumaya başladık. Çocukların okuması bizler için daha iyi oldu. Pandemiden dolayı çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını daha da artırdılar. Biz de içerde olduğumuz için kısıtlama nedeniyle okumaya hevesimiz arttı. Çocuklar eskisi kadar çizgi film izlemiyorlar. Kitap okuma hevesleri arttı."

Projeye katılan ve bisikletle ödüllendirilen Yasemin Şaş, en son Prens adlı kitabı okuduğunu belirterek "Sürekli çarşamba günleri kitap okuyup fotoğraf attım ve kazandım. Sokağa çıkma kısıtlamasında sıkılmamak için hem kitap okuyor hem de oyun oynuyorum. Bisiklet kazanınca mutlu oldum." diye konuştu.

Ödül alan öğrencilerden Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sudenur Gül ise birçok kitap okuduğunu ifade ederek "200 sayfalık kitapları 3 haftada bitiriyorum. 100 sayfalıkları ise bir haftada bitiriyorum. Günde 2-3 defa elime kitap alıyorum. Ailemle birlikte iftardan sonra televizyonu kapatıp hep beraber kitap okuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara