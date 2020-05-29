Tortum Şelalesi, baharın gelmesiyle coşkusunu yakaladı Tortum Şelalesi, baharın gelmesiyle coşkusunu yakaladı Tortum Şelalesi, korona virüs nedeniyle boş kaldı Tortum Şelalesi baharla birlikte coşkulu akmaya başladı.

Tortum Şelalesi, baharın gelmesiyle coşkusunu yakaladı

Tortum Şelalesi, korona virüs nedeniyle boş kaldı

ERZURUM - Tortum Şelalesi baharla birlikte coşkulu akmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen su damlacıklarında gök kuşağı oluşuyor. Şelalenin etkileyici güzelliğini her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist gelirken bu yıl Korona virüsü nedeni ile şelale yalnız kaldı.

Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olma özelliğini taşıyan çeken Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince yapılan proje projeler kapsamında şelalenin merdivenleri yenilecek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması planlanıyor.

Tortum Şelalesi modern Tesislerle daha çok turisti ağırlayacak Tortum Şelalesi Turizm işletmecilerinden Şaban Ata, "Burası Tortum Şelalesi. Türkiye'yimize has olan Erzurum'umuza has olan rabbimin bizlere verdiği bizlere veli nimet. Dünyanın üçüncüsü olan Şelalemiz coşkun akmaya başladı çok vahşi bir akışı var. Dünyada ve Türkiye'mizde sıkıntılar virüs olayları ziyaretçilerimizi tamamen kıstı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Erzurum şehrine bir tane vali gönderdi Allah razı olsun çok valilerimiz geldi geçti ama bu gelen Okay Memiş valimiz Şelaleyi arka plandan alıp ön plana çıkardı. Merdivenlerimizi Mustafa Malay valimiz ve kaymakamlığımız yapmıştı o merdivenler ons ekiz yıldır hizmet verdi. Şimdi sayın valimiz Okay Memiş devletimizin şevkat elini uzattı bize bir kapı açtı bizlerde Turizm işletmecisi olarak tamam dedik imara açtılar şuanda valiliğimiz başlatmış olduğu proje kapsamında merdivenlerimiz yenileniyor. Vatandaşların geçeceği köprüler yenileniyor. Tesizlerimiz yenileniyor amacımız memleketimize insanlarımıza şelalemizi daha güzel verebilmek rahat dolacakları alanlar oluşturmak güzel bir vizyon hazırlamaktır. Misafirlerimiz için bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz herkesi Erzurum'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA