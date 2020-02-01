Torosların zirvesinde Kar Festivali

01.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:28

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek Kar Festivali düzenledi. Toroslar'ın zirvesinde 1453 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda Toroslar KarFest adıyla gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birbirinden renkli etkinliklerin tadını çıkardı.



Toroslar Belediyesinin, 25-26 Ocak'ta yapacağı ancak, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Kar Festivali bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Toros Dağlarının zirvesindeki Arslanköy Mahallesi'de gerçekleştirilen Kar Festivali, Mersin'de ilk olma özelliği taşıyor. Mersinlileri, bembeyaz karla kaplı Toros Dağları manzarasında sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle buluşturan festival için belediye tarafından özel bir alan oluşturuldu. Festival alanında kurulan Yörük çadırı ve stantlarda köylülere kendi ürünlerini satma olanağı da tanınırken, Mersinliler için Arslanköy'e ücretsiz seferler düzenlendi.



Birbirinden renkli aktivitelerle eğlencenin tadına vardılar



Vatandaşlar, soğuğa aldırmadan yoğun ilgi gösterdikleri festivalde, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşarken, kartopu oynamanın ve çalan müziğin ritmiyle dans etmenin de tadını çıkardı. Özellikle kızakla kaymaya çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterirken, kızak bulamayanların naylon torbalarla karda kaymaları dikkat çekti. Festival kapsamında kayak sporcularının gösterileri de ilgiyle izlenirken, kardan adam yarışması, kayaklı koşu, Buz Heykel Sergisi ve animasyon gösterileri Mersinlilere keyifli anlar yaşattı.



Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası festivalde



Kar Festivalinde Türkiye'de ikincisi gerçekleştirilen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası da gerçekleştiriliyor. Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle festival alanında düzenlenen şampiyonaya 6 erkek ve 5 kadın takımı katılıyor. Toplam 44 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.



Şampiyon takımlar, Nisan 2020'de Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek. Final maçları yarın oynanacak şampiyonada dereceye giren ilk 4 takıma Toroslar Belediyesince 20 bin lira ödül verilecek.



"Vatandaşlarımız çok güzel vakit geçiriyor. Çok mutluyuz"



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kar Festivalinde vatandaşların keyfine ortak oldu. Festivale eşi ve çocuğu ile birlikte gelen Başkan Yılmaz, alanı gezerek Mersinlilerle sohbet etti, kızakla kaydı ve kardan adam yapanlara yardım etti. Başkan Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivale çok sıkı hazırlandıklarını ve güzel bir etkinliği ortaya koyduklarını söyledi. Festivali aslında geçen hafta yapacaklarını ancak Elazığ ve Malatya'da deprem felaketi olunca ertelediklerini belirten Yılmaz, "Vatandaşımızdan çok yoğun ilgi ve katılım oldu. Hatta Mersin merkezde değişik noktalardan kaldırdığımız araçların sayısını iki-üç katına çıkarmak zorunda kaldık. Vatandaşların çok güzel vakit geçirdiklerini görüyorum, çok memnunlar. Köylümüz de memnun" dedi.



"Mersin'de bir çığır açtık"



Bu festivali düzenledikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Mersin'de 40-50 yıldır yayla turizminden bahsedilir. Biz bu yönde ilk adımı atmış, bir çığır açmış olduk ve buna devam edeceğiz. Çünkü Mersin'in buna ihtiyacı var. Toroslar'da bunu gerçekleştirecek her şeyimiz var. Çok mutluyum" diye konuştu.



Festivalde, vatandaşların kızakla kaymaları için üç ayrı parkur oluşturduklarını dile getiren Yılmaz, yarın ünlü rapçi Eypio konseri olduğu için daha yoğun katılım beklediklerini söyledi. Mersinlilerin, kardan adam yarışması, yamaç paraşütü gibi birçok aktivite ile eğlenmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, herkesi festivale davet etti.



Toroslar KarFest yarın sona erecek. - MERSİN

Kaynak: İHA