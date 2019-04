Toroslar'da Devir Teslim Töreni

Mahalli İdareler Seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanlığına seçilen Atsız Afşın Yılmaz, görevi önceki dönem belediye başkanı Hamit Tuna'dan devraldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Yılmaz, zor bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, "Hem Türkiye hem Mersin hem de Toroslar için zor bir süreç oldu. Ama üç hilalli sancağımızı Toroslarımızdan indirmedik şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, Hamit Tuna başkanımıza, AK Parti ve MHP teşkilatlarımıza, bizlere inanan ve güvenen gönüldaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Buruk bir sevinç yaşadık"

Buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, "Aslında sevinemedik. Hamit Tuna başkanımız 15 yıl boyunca Toroslar'da hizmeti bir yerden bir yere getirdi. Bilgisiyle, tecrübesiyle her kesime ve her yere hizmet götürme aşkıyla örnek bir belediye başkanıdır. Başkanımızdan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı bu sonuç böyle oldu. Burada Mersin kaybetti. Ama yiğit düştüğü yerden kalkar. Gayeler her zaman gerçekleşmeyebilir ama gayeler var olduğu sürece bir gün mutlaka gerçekleşecektir. İnşallah bu bilinçle ve inançla yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte Hamit Tuna başkanımızın değerli görüşlerinden, bilgisinden ve tecrübesinden faydalanacağız. Kerpiç temeller üzerine mermer binalar inşa edilmez. Allah'ın izniyle biz bugün Hamit Tuna başkanımızın inşa ettiği bir mermer temel ve bina devir alıyoruz. Toroslar'ı daha da geliştirmek, büyütmek ve güzelleştirmek uğruna çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Davamız bellidir. Hak davasıdır, Allah davasıdır, bayrak, vatan, millet davasıdır. Toroslar insanımıza hizmet etme davasıdır. Bu noktada bizleri destekleyen ve oy veren insanımızın güveni bizim namusumuzdur. Bu bilinçle ve inançla yolumuza devam edeceğiz. Toroslar'ı daha mutlu bir şehir yapmak uğruna Hamit Tuna başkanımızın açtığı bu yolda emin adımlarla aynı yönde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Gözüm arkada değil"

Toroslar'a 3 dönem hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Hamit Tuna ise 2004 yılındaki Toroslar ile bugünkü Toroslar arasındaki fark dikkat çekti.24 yıldır siyaset yaptığını kaydeden Tuna, "Bu süre zarfında insanlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Özellikle fakir fukaranın yanında olduk. Hizmetlerimizle bir hikayemiz oldu. Belediye meclis üyelerimiz ve personelimizle birlikte bir ekip anlayışı içerisinde 15 yıl Toroslarımıza değer kattık. Biz öncülük ettik ve lokomotif görevi gördük. Mesai arkadaşlarımızla birlikte burada dar bütçeyle üretim ekonomisine ortaya koymak suretiyle büyük eserler orta çıkardık. Çalışmalarımızı takip ettik. Her zaman söylediğimiz gibi ilgi, bilgi ve takip. Ama gözümüz arkada değil çok şükür. Atsız Afşın kardeşim gibi değerli bir insana görevi devir ediyorum. Seçimler demokrasinin düğünleridir. Burada seçimin sonucunda milletin ortaya koymuş olduğu iradeye saygı duymak bizim en büyük görevimiz ve ödevimizdir. 15 yıllık süre zarfında da bize güvenen insanlarımızın başını hiçbir zaman yere eğdirmedik. En ufak sıkıntımız olmadan buradan çıkmak bizim için en önemli sonuç diye düşünüyorum. 23 teftiş geçirdik ve çok şükür bir soruşturmamız yok. 15 yıl görev yapıp bu şekilde çıkabilen çok nadir belediye başkanı vardır" ifadelerini kullandı.

"Biz Toroslar'da 300 bin kişilik bir aile olduk" diyen Tuna, şöyle devam etti; "Bugün telefon kayıtlarıma baktığımda 3 bin 800'e yakın bölgede yaşayan mağdur insanımız var. Bunun çoğu kadın. Bu insanlarımızın hepsinin abisi, babası, başkanı olduk. Sıkıntıya düştüklerinde bizi aradılar. Bu sabır işidir. Bu sabrı inşallah Atsız Afşın kardeşim de gösterecek. Herkesin yanı başında olduğumuzu göstermemiz gerekir. Yoksa küstürürüz. Çok şükür Toroslar'ı küstürmedik ve küstürmeyeceğiz."

Tuna, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer'i de tebrik ederek, "Bu bir hizmet yarışıydı. Başarılı olan belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. İradenin sonucu. Çıkan bu duruma da saygı duymak gerekir. Ama bundan sonraki süreçte de biz bu işi bırakmadık. Bu kente hizmet etme yolunda Allah'ın izniyle hep beraberiz. Ne zaman millet bizi bırakırsa biz de o zaman bırakırız. Hakikatten sevgiyi gördük. Seçimi kaybettik ama Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar insanlarımızın nasıl bir sevgi yumağı oluşturduğunu gördük. 24 yıllık süre içerisinde insan biriktirmişiz. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Oy vermeyip pişman olanlar da var. Onlar da tebrik ettiler. Biz de bundan sonraki süreçte Atsız Afşın kardeşimizin her zaman yanı başında olacağız. Bize düşen görev olduğu taktirde bilgi birikimimiz ve tecrübemizle destek vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Tuna'ya 50 yıldan daha eski bir saat hediye ederek, "Böyle başarılı bir belediye başkanımıza hediye bulmak zor. Bu saat, 50 yıldan daha eski bir saat. Bu sene Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50'nci yılını idrak ettik. MHP'nin vakti bitmedi devam ediyor. Hamit Tuna'nın da vakti bitmedi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde duygusal anlar da yaşandı. - MERSİN

