Toroslar Belediyesi, Ramazan'ı 'Toroslar'da Ramazan' programında yaşatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toroslar Belediyesi, Ramazan'ı 'Toroslar'da Ramazan' programında yaşatıyor

Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programı, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayanlara Ramazan'ı evde yaşatıyor.

Toroslar Belediyesi, Ramazan'ı 'Toroslar'da Ramazan' programında yaşatıyor
29.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:09

Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programı, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayanlara Ramazan'ı evde yaşatıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuk ve içeriğin yer aldığı, saat 18.45'te başlayan 'Toroslar'da Ramazan' programı yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl mahallelerde iftar sonrası yapılan etkinliklerin dijital ortama taşındığı programda, tasavvuf musikisi dinletisinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlenceleri olan Meddah, Hacivat ve Karagöz de izleyicilerle buluşuyor. Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü vatandaşların evlerinde Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan iftar sofralarından da video konferans aracılığıyla canlı bağlantı yapılarak, büyüklerle sohbet ediliyor.

Maneviyatla dolu anların ve Ramazan ayının güzelliklerinin yaşatıldığı programın en son konukları ise Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Toroslar İlçe Tapu Müdürü İsmail Şimşek, Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Salih Özbay, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun, Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz ve Tozkoparan Mahalle Muhtarı Erhan Şam oldu.

"Amacımız, Ramazan ayının geleneksel kültürünü yaşatmak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayının geleneksel kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Toroslar'da Ramazan programını vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl buruk bir Ramazan geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bu yıl vatandaşlarımızla iftar sofralarında ve Ramazan eğlencelerimizde buluşamadık ama gönüllerimizin de uzak olmasını istemedik. Mübarek ayın feyzini, bereketini ve maneviyatını en güzel şekilde değerlendirmek adına Toroslar'da Ramazan programımızı sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızla online buluşturuyoruz. Programımıza katılarak katkı sunan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. İnanıyorum ki, milletçe el ele verip bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Podolski Mesut Özil Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: Toroslar Belediyesi, Ramazan'ı 'Toroslar'da Ramazan' programında yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:51:31. #1.14#
title