Toros Dağları'nda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sürüyor

11.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:43

Mersin'in Erdemli ilçesinde 19 gün önce çıktığı Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları 50 kişilik ekiple yeniden başlatıldı. Mersin Karaman il sınırında kötü hava koşulları sebebiyle 5 gün ara verilmesinin ardından yeniden başlayan arama çalışmalarına Jandarma, AFAT ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.



23 Aralık günü 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler erken saatlerde toplanma bölgesi olan Güzeloluk Jandarma Karakolundan çıkarak, karlarla kaplı Musabozulduğu Yaylası'na ulaştı. Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan komutasındaki 50 kişilik ekip bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı. Ekiplere 2 eğitimli köpek ile 4 de dedektörlü ekip destek verdi.



Ekipler arama çalışmasını Kaçar'ın 3 arkadaşının kurtarıldığı bölge ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 2,5 metre kalınlığındaki kar tabakasında yürütülen arama çalışması titizlikle sürdürülüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA