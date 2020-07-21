Toronto'da Ceren Özkan, 9 Mayıstan beri kayıp
Kanada'nın Toronto kentinde polis, 9 Mayıs'tan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Ceren Özkan'ı arıyor.
21.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:44
Kanada'nın Toronto kentinde polis, 9 Mayıs'tan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Ceren Özkan'ı arıyor.
Toronto Polis Servisi, Ceren Özkan'ı arama çalışmaları yürütüyor. 22 yaşındaki Ceren Özkan en son 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü Toronto'da bulunan Victoria Park Caddesi ve Lawrence bölgelerinde görüldü. Polis, kahverengi düz saçlı, yeşil gözlü, gümüş rengi küpesi bulunan Ceren'in 50-55 kilo ağırlığında olduğu bilgisini verdi.
Kaybolduğu gün üzerinde siyah bir beyzbol şapkası, önünde kırmızı-beyaz yazı bulunan siyah bir kazak ve siyah bir pantolon bilgisini veren polis, Ceren'in bir fotoğrafını paylaşarak halktan bilgi sahibi olanların ihbarda bulunmasını istiyor. - TORONTO
Kaynak: İHA