Torik ne demek? TDK'ya göre torik nedir, ne anlama geliyor? Torik kelimesinin anlamı nedir?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Torik oldu. Peki, Torik ne demek, Torik nedir? TDK'ya göre Torik ne anlama geliyor?
Torik nedir merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Torik ne demek? TDK'ya göre torik nedir? Torik ne anlama geliyor?
TDK'YA GÖRE TORİK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Rumca'dan geçen torik kelimesi "İri palamut balığı" anlamına gelmektedir.
TDK torik anlamı : İri palamut balığı (Palemye sarda)
TORİK NEDİR?
Palamut (Sarda sarda) genellikle sıcak ve ılık denizlerde, hem açıkta hem de kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli balık türüdür.
Oldukça büyük ve keskin dişlerle kaplı olan ağzı, torpil biçimindeki bedeninin ucundadır. Sırtlarının genellikle mavimsi rengi, yanlara doğru gidildikçe karında gümüşi beyaza dönüşür. Sırtlarından başlarına kadar siyaha yakın koyu renkte birçok şerit bulunur. Büyük sürüler oluşturarak mevsimlik uzun göçlere girişir.