Torik ne demek? TDK'ya göre torik nedir, ne anlama geliyor? Torik kelimesinin anlamı nedir?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Torik oldu. Peki, Torik ne demek, Torik nedir? TDK'ya göre Torik ne anlama geliyor?