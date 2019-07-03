Torbalı için mimarlar yarışacak

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, seçim dönemi sözünü verdiği kent meydanı, katlı kapalı pazar yeri ve yeni belediye binası için düğmeye basarken, 3 proje için ulusal etaplı proje yarışması düzenlenecek.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, seçim dönemi sözünü verdiği projeler için harekete geçti. Kent meydanı, katlı kapalı pazar yeri ve yeni belediye binası için düğmeye basan Uygur, nüfusu 200 bine dayanan ilçenin aynı zamanda trafik sorununu da çözecek olan bu adımlar için toplantı yaptı.

Toplantıya, İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alparslan ve yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Deniz Tokgöz katıldı. Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Elber'in de hazır bulunduğu toplantı sonrasında 3 proje için, ulusal etaplı proje yarışması düzenlenmesine karar verildi. Kısa bir süre sonra yarışma ile ilgili detayların belirleneceği ifade edilirken, alanında uzman jüri tarafından projeler değerlendirilecek. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre içerisinde de inşaat çalışmaları start alacak.

Torbalı'ya yakışan projeleri, alanında usta mimarların çizimleriyle hayata geçirmeyi planlayan Başkan Uygur ve ekibinin, süreci yakından takip edeceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA