Torbalı'da 'Tiyatro Festivali' başlıyor

Daha önce ilçede 'Tiyatro Günleri' ile tiyatro severlerin gönlünde taht kuran Torbalı Belediyesi bu kez 'Metropolis Tiyatro Festivali' adı altında ilçede bir ilki gerçekleştiriyor.

Daha önce Torbalı'da 'Tiyatro Günleri' ile tiyatro severlerin gönlünde taht kuran Torbalı Belediyesi bu kez 'Metropolis Tiyatro Festivali' adı altında ilçede bir ilki gerçekleştiriyor. 4 gün sürecek olan Metropolis Tiyatro Festivali 19-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 'İnadına Tiyatro' sloganıyla ilçe vatandaşlarına unutulmaz günler yaşatacak olan Torbalı Belediyesi, çocukları da unutmadı. Gündüzleri de çeşitli yerlerde çocuk tiyatroları sahnelenecek. Çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler ve konserlerin de gerçekleşeceği festival boyunca, usta tiyatrocuların katılımıyla söyleşiler de gerçekleşecek.

FARKLI ŞEHİRLERDEN USTA EKİPLER

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Maltepe Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Kalemi ve Toprak Sahne gibi Türkiye'nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunların sergileneceği festival, tiyatro ekiplerinin kostümlerle renklendireceği, usta sanatçıların da katılacağı kortejle başlayacak. İlk oyun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti'nin Amfi Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Öte yandan Festivale Tarık Pabuççuoğlu, Salih Kalyon, Adnan Biricik, Erhan Yazıcıoğlu, Kamer Yıldız Ok, Gizem Duman Şeşen ve Nazif Uslu gibi usta isimler katılacak. Söyleşilere renk katacak olan bu isimler, tiyatro severlerle buluşacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Festivale tüm İzmir'i davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak daha önce düşündüğümüz ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız Tiyatro Festivali için hazırlıklarımızı tamamladık. Binlerce yıl önce tiyatroların oynandığı topraklarda, tekrar tiyatro oyunlarının sahnelenecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Kişisel performansların da olacağı bu festivale tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler