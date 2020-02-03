Torbalı'da deve güreşlerini 30 bin kişi izledi

03.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:48

İZMİR'in Torbalı ilçesinde düzenlenen 12'nci Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 190 namlı devenin katılımıyla yapıldı. 4 yıl aradan sonra yapılan güreşlerini yaklaşık 30 bin kişi ücretsiz izledi.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Torbalı Geleneksel Deve Güreşi Festivali, Özbey Arena'da yapıldı. Bölgedeki en büyük organizasyonlardan biri olan deve güreşlerine Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 deve katıldı. Torbalı Belediye Başkanlığı, Torbalı Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kupası, Torbalı Garnizon Komutanlığı Kupası, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kupası, Torbalı Deveciler Dernek Başkanlığı Kupası, Kamil Tuncer Anısı'na Kupası, Salih Kahraman Anısı'na Kupası kategorilerinde yapılan güreşleri Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişi ücretsiz izledi. Kurulan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da bulan vatandaşlar, güzel havanın tadını yaktıkları mangallarla çıkardı.

Gün boyu devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşandı. Kızgın develeri ayırmakta sahipleri ve urgancılar zaman zaman güçlük çekti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Torbalı ayrı bir anlam ifade etmektedir. 4 yıldır ilçede çeşitli gerekçelerle bu organizasyon yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, bu özlemi gidermek için gerekli çalışmalara başladık. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Geçmişi 100 yıllar öncesine dayanan bir geleneği hala yaşatabiliyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kültürümüzde olan benzer etkinlikleri, gelenekleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA