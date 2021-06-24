Torbalı Belediyesi'nden hizmet atağı

Muhtarlar ziyareti sırasında ve öncesinde Subaşı bölgesinden muhtarlık binası ve hizmet tesisi talepleri alan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla Subaşı'ya bir hizmet binası yapılması için süreç başladı.

Belediyeden Subaşı'ya hizmet tesisi

Torbalı Belediyesi, yeni bir belediye hizmet binası için startı verdi. Muhtarlar ziyareti sırasında ve öncesinde Subaşı bölgesinden muhtarlık binası ve hizmet tesisi talepleri alan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla buraya bir hizmet binası yapılması için süreç başladı. Daha önce depreme dayanıksız olduğu için yıkılan belediye hizmet binasının yerine yapılacak olan yeni kompleks bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak. İhaleye çıkan yeni hizmet binasının projesinde iki muhtarlık ofisi, umumi tuvaletler ve belediye hizmet ofisleri yer alıyor. Peyzaj çalışmalarıyla birlikte toplamda 1178 metrekarelik proje için ihaleye çıkılırken, projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

BAŞKAN TEKİN: SUBAŞI'YA HAYIRLI OLSUN

Bölgede büyük bir eksikliği giderecek olan projede ayrıca sosyal tesis de yer alıyor. Hem muhtarlık ve belediye işlerini burada halledebilecek olan bölge sakinleri hem de burada ailecek güzel vakit geçirebilecek. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü proje için startı verdiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Subaşı'da bu büyük bir eksiklikti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle önceki hizmet binamızı yıkmıştık. Şimdi aynı alana şık, işlevli ve kullanışlı bir hizmet tesisi kazandıracağız. Tesis için ihaleye çıktık. Kısa süre içerisinde inşaatı başlayacak. Subaşı'ya, Torbalı'mıza hayırlı olsun. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler