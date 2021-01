Torbalı Belediyesi'nden aydınlatma, altyapı ve otobüs durağı istiyorlar

İZMİR'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki Yeni TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar altyapı, ulaşım ile aydınlatma sistemlerinin yapılması için Torbalı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar ilçesindeki Yeni TOKİ Konutları'nda yaşayanlar tamamlanmayan alt yapı, ulaşım ve aydınlatma gibi sorunlarının çözümü için mücadele ediyor. 315 daireli TOKİ konutlarında yaşayanlar, sorunlarının çözümü için bugüne kadar Torbalı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları şikayetlerinin sonuçsuz kalmasına tepki gösteriyor.

TOKİ sakinleri, kanalizasyon alt yapısı olmadığı için her ay hem katı atık bedeli hem de vidanjör parası ödediklerini, belediye otobüs hattı olmadığı için ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını, yollarının aydınlatma sistemi olmadığı için karanlıkta kaldıklarını belirtiyorlar.'EN BÜYÜK SORUN KANALİZASYON'Sitenin ve bölgenin sorunlarının yıllardır çözülmediğini söyleyen Mustafa Sözel (54), "İZSU'ya ödediğimiz faturalarda, atık su bedeli var. Ancak kanalizasyonu kullanamadığımız gibi bir de yönetime 51 lira her ay vidanjör parası ödüyoruz. Her ay atık su için iki defa para ödüyoruz. Kanalizasyon sorunumuzun öncelikle yapılmasını istiyoruz. Bunun için defalarca 'Belediyeye müracaat edildi' aradan 1 yıl geçti. Şu ana kadar kanalizasyon çalışması başlamadı. Burası Torbalı Belediyesi'ne bağlı. Kanalizasyon İZSU'nun yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ancak şu ana kadar herhangi bir çalışma yapıldığını göremiyoruz" dedi.'ULAŞIM SORUNUMUZ ÇÖZÜLMEDİ'Engelli Muharrem Teber (45) de belediye otobüsü olmadığı için hiçbir yere gidemediğini ve ulaşım konusunda çok zorlandığını söyledi.Erhan Gençdoğmuş (41) ise "Bize 'yollarınızı yapacağız' dediler. Hala, otobüs, dolmuş gibi ulaşım sorunumuzu çözecek bir şey yapılmadı. Defalarca belediyeye müracaat ettik. Bölgede özellikle kış aylarında mahsur kalıyoruz. Merkeze ulaşmak için 1 kilometreye yakın yürümek zorundayız. Özellikle soğukta bu yolu çoluk çocuk yürümek çok zor. Dolmuşa biniyoruz; o da direkt Torbalı'ya gitmiyor. Aktarma yapıyoruz. Engelli kardeşimizin durumu bizden daha zor. Yakınları gelip arabayla alıyor. Buradan yetkililere ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e sesleniyorum. Bizim bu alt yapı ve ulaşım sorunlarımız çözülsün" diye konuştu.'GECE SOKAKTA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR'TOKİ'de yaşayanlardan Müveccel Güller (60), aydınlatma olmadığı için yolların tenha ve karanlık olduğuna dikkat çekti. Güller, "Yürümek zorunda kaldığımız yol çok karanlık. Bölge tenha olduğu için korkuyoruz. Yürüme yolumuz uzun ve aydınlatma sistemi yok. Özellikle çalışanlar korku içinde bu yolu kullanıyorlar. O yolda birinin başına bir iş gelse 'imdat' diye seslense kimse duymaz. Neredeyse 1 kilometreye yakın karanlıkta yürüyoruz. Göz gözü görmüyor. Yol açıldı; ama aydınlatma sistemini yapmayı unuttular" dedi. OKULA GİTMEK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜYORLAR

Sitenin tamamlanmayan altyapı ile ulaşım ve aydınlatma sorunlarından çocukların çok kötü etkilendiğini kaydeden Sibel Karabağ (39) "İkiz çocuklarım Bakühan ve Simay Karabağ ile okullar açık iken her sabah 5 kilometre mesafe yürüyorduk. Okulumuz çok uzak. Soğuk ve karanlık yoldan iki çocuğumla kitap dolu çantalarıyla yürümek zorunda kalıyorum. Otobüs ve servis yok. Bütün çocuklar okul açık olduğunda çok zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı