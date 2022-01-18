Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Haberler
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Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte yer alan bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yaylada bulunan göletin yüzeyi buz tuttu.

Topuk Yaylası'na gelenler, göletin çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karla kaplanan eşsiz güzelliklere sahip yayla drone ile görüntülendi.

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Haber

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