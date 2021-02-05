Toprak yol çöktü, hafriyat kamyonu şarampole devrildi; 1 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat kamyonu, toprak yolun çökmesi sonucu devrilip 20 metre sürüklendi. Yüksek gerilim direğine çarpıp duran kamyonun şoförü Harun Çetiner, hafif yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Korubaşı Mahallesi Canavarcık mevkiinde meydana geldi. İş makinesinin düzeltme yaptığı tarım alanının hafriyat işini yapan kamyon, toprak yolun çökmesiyle şarampole devrildi. Sürüklenen kamyonun şoförü Harun Çetiner, şoför mahallinden kendini dışarı attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyon, yüksek gerilim direğine çarparak durdu.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Harun Çetiner, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT