Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu biyografisi!

Türk motosiklet yarışçısı. Babası, "Tek Teker Arif" lakabıyla bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun yönlendirmesiyle 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süper Bike Şampiyonası 'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu mesleği nedir? Toprak Razgatlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk motosiklet yarışçısı. Babası, "Tek Teker Arif" lakabıyla bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun yönlendirmesiyle 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süper Bike Şampiyonası 'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu mesleği nedir? Toprak Razgatlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996'da dünyaya geldi.Razgatlıoğlu, Antalya Alanyalıdır. Türkiye'den bir Kawasaki ZX- 10R'de Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan bir motosiklet yarışçısıdır . 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R'de kazandı . 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarıştı ; sırasıyla 10. ve 6. bitirme. İlk olarak 2014 sezonunun 7. yarışında Almanya'nın Sachsenring kentinde tamamlandı.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R'de Magny Cours'da kazandı. Alanya'da doğan Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu . Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta binen kız arkadaşıyla birlikte öldü. Toprak, Müslümanların alkolü yasakladığı inancından dolayı, yarışların ardından podyumda sprey şampanya geleneğini takip etmiyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İNGİLTERE'DE TARİH YAZDI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabındaki ilk yarışı zirvede bitirdi. Razgatlıoğlu tüm yarışçılar arasında bu sezon 13. sıradan gelip yarış kazanan tek sporcu oldu.

Superbike heyecanına bu hafta sonunda İngiltere'nin Donington Park ev sahipliği yapıyor. Günün ilk yarışını takip edenler Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun unutulmaz zaferine tanıklık etti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İlk yarış için sıralamanın belirlendiği Superpole'de ıslak zeminin dezavantajını yaşayan Toprak, istediği sonucun uzağında kaldı. Toprak, elde ettiği derece sonucunda ilk yarışa 13. sırada başlarken, start verildikten sonra bütün senaryo değişti. Işıklar söner sönmez müthiş bir atak yapan Toprak, 13. sıradan önce beşinciliğe, ilk tur henüz tamamlanmadan ise ikinciliğe kadar yükseldi. Toprak'ın şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinden Scott Redding ise ikinci tur içinde düşerek yarış dışı kaldı.