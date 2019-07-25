Toprak işlemesiz tarımda buğday hasadı yapıldı

Yozgat'ta toprak işlemesiz ekimi yapılan buğdayın hasadı gerçekleştirildi.

Saraykent ilçe merkezinde çiftçi İlham Erciyes'in tarlasında buğday hasadına katılan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, geçen yıl güz aylarında ekim mibzeri kullanılarak hiçbir toprak işlemesi yapılmadan Konya-2002 buğday çeşidinin ekildiğini söyledi.

Özdemir, yapılan çalışma ile toprak işlemesiz tarımın faydalarını çiftçilere göstermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bu yöntemle toprak işleme için harcanan iş gücü, akaryakıt ve amortisman masrafları düşürülerek ürün maliyetini aşağı çekilip, çiftçi gelirlerinin artması sağlanacak. Ayrıca toprak işlemesi ile oluşan erozyon azalacak, toprakların su tutma kapasitesi artacak ve toprak işlemesi sonucu oluşan topraktaki buharlaşma kaybı en aza indirilecek, anız yangınları önlenecek." dedi.

Toprak işlemesiz tarımın 2014'te uygulamaya başlandığını dile getiren Özdemir, "İlimizde toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yoğun çalışma yürütüldü. 2019 üretim sezonunda merkez ilçe Boğazlıyan, Sarıkaya ve Şefaatli ve Saraykent olmak üzere 5 ilçemizde 7 yerde deneme ekimiyle bu sistemi yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir." diye konuştu.

Özdemir, ilçe genelinde bu sene iklim nedeniyle dekarda 200-250 kilogram verim alınırken toprak işlemesiz deneme ekiminde 295 kilograma ulaşıldığını ifade etti.

Hasada, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İlker Topal ve enstitü uzmanları, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA