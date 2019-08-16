Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti

Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kuyuda çalışırken üzerine toprak yığını devrilen adam hayatını kaybetti.

16.08.2019 16:19
Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kuyuda çalışırken üzerine toprak yığını devrilen adam hayatını kaybetti.

Olay, Afşin ilçesinin Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Yücel (54), taşlarını temizlemek için 6 metre derinliğindeki kuyunun içine girdi ancak taşları topladığı sırada Yücel'in üzerine etrafındaki topraklar devrildi. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Akif Yücel'in Afşin Emirli Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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