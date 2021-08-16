Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü

Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da yaptığı birbirinden farklı gösterilerle Türkiye gündemine ve sosyal medyanın gündemine giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, vatandaşları fidan dikimine teşvik etmek için toprağı kazıp kendini diri diri gömdü.

Bursa'da yaptığı birbirinden farklı gösterilerle Türkiye gündemine ve sosyal medyanın gündemine giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, vatandaşları fidan dikimine teşvik etmek için toprağı kazıp kendini diri diri gömdü.

Bu zamana kadar toplumdaki bir çok konuya dikkat çekmek için farklı projelere imza atan Ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa da yanan ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti. Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Keskin, kazdığı yere girerek arkadaşlarının kürekle toprak atmasıyla kendini diri diri gömdü. Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Keskin, "Burada ne yaptığını" soranlara ise "Fidan olarak dikildim" cevabını verdi. Uzun süre toprağın altında gömülü kalan tiyatrocu Keskin gösterisini toprağın içinden fidan olarak çıkarak sonlandırdı.

Vatandaşları fidan dikmeye teşvik etmek için böyle bir gösteriye imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Çıkan yangınlarla ormanlarımız kül oldu. Yeşilimiz griye döndü. Ben de fidan dikimine teşvik etmek için kendimi toprağa gömerek dikkat çekmek istedim. Ne kadar çok fidan dikilirse ülkemiz o kadar yeşil ve güzel olur. Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi. - BURSA

Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kibariye Hande Yener Bülent Ersoy
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 09:23:06. #1.15#

title