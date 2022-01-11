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Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarıyla yaptığı yolculuklarla ünlenen köpek Boji'nin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından sahiplenildiğini duyurdu.

İstanbul'da çeşitli toplu ulaşım araçlarıyla yaptığı yolculuklarla ünlenen ve adeta şehrin simgelerinden biri haline gelen köpek Boji, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından sahiplenildi.

Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildiÖmer Koç

EKREM İMAMOĞLU PAYLAŞTI

Duyuruyu sosyal medya hesabı aracılığıyla yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Boji'nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul'un dünyaca meşhur köpeği Boji'yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç'a teşekkürler. Boji'nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" dedi.

Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildi

KUMPAS KURULMUŞTU

Köpek Boji, geçtiğimiz aylarda bir tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak güvenlik kameralarında bir kişinin cebinden dışkı çıkararak koltuğa sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Emre İliksiz
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