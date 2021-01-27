Prof Dr. Kadir Güzin'e toplu taşımada büyük ayıp! İzin belgesi olmasına rağmen üzerine yürüyüp zorla indirdiler

Sütçü İmam Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Kadir Guzin 65 yaş üstü olması nedeniyle toplu taşıma kullanmak için izin belgesi çıkarttı. İstanbul'da toplu taşıma kullanmak isteyen Güzin, belgesi olmasına rağmen araçtan zorla indirildi. Güzin, otobüstekilerin "İşe geç kalıyoruz çabuk in" diyerek üzerine yürüdüğünü de aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma kullanması yasaklandı. Bazı vatandaşların izin belgesiyle otobüslere binmesi sağlanırken, kendisine belge çıkartanlardan biri de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Güzin oldu.

İstanbul'da toplu taşıma kullanmak isteyen Güzin, izin kartını göstermesine rağmen otobüsten indirildiğini belirtti. Kendisine yapılan muamele nedeniyle çok üzüldüğünü dile getiren Güzin, toplu taşımadaki vatandaşların kendisine sahip çıkmak yerine, "İşe geç kalıyoruz çabuk in" demesine tepki gösterdi ve "Biz sağlıkçıları alkışlamayla olmuyor" ifadelerini kullandı.

Konuyu sosyal medya hesabından aktaran Güzin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım, Ben 65 yaşında hekim, hocayım. Bugün İstanbul Ataşehir'de 19E belediye otobüsüne bindim.

"İZİN KARTINI GÖSTERMEME RAĞMEN İNDİRDİLER"

İstanbul kartımı, hekimlik kartımı ve üniversiteden aldığım izin kartını göstermeme rağmen beni otobüsten indirdiler. Ayrıca otobüsün içindekiler dahi bana sahip çıkmadı.

"ÜZERİME YÜDÜRÜLER"

'Doktor bey otobüsten in işimize geç kalıyoruz' diye üzerime yürüdüler. İstanbul kart 65 yaş üstünü doktor ve vatandaş diye ayırmıyor. Biz sağlıkçıları alkışlamayla olmuyor. Bunu herkese bildirmenizi istiyorum. Üzüldüğüm şey binlerce hastayla gece gündüz ilgilenmeme ve 450 üstünde asistan, doçent, profesör yetiştirmiş olmama rağmen, bu toplum bu kadar duyarsız ve nankör olabilir mi?

"RESMİ BELGEYİ KABUL ETMEDİLER"

İçişleri Bakanı bu yasayı çıkarırken resmi belgeyi bir otobüs şoförü bile kabul etmiyor. Bu durum beni ziyadesi ile üzdü. Sevgi ve saygılarımla Prof. Dr. Kadir Güzin.