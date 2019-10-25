Toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Koton mağazalarına sosyal medyada boykot çağrısı
Türkiye'de ünlü tekstil firmalarından Koton'da çok sayıda sendikalı çalışanın işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle sosyal medyada firmayı boykot kampanyası başlatıldı.
25.10.2019 19:14
Türkiye'de ünlü tekstil firmalarından Koton'da çok sayıda sendikalı çalışanın işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle sosyal medyada firmayı boykot kampanyası başlatıldı.
Koton'da işçilerin sendikalılaşma faaliyetlerinin neden olduğu iddia edilen toplu işten çıkarmalar sosyal medyanın gündemine girdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com