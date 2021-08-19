Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar
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Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar

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Taliban'ın stadyumda dört komutanı idam ettiği haberlerinden sonra şimdi de Afgan vatandaşların toplu bir şekilde kurşuna dizilip çukura atıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili tüyler ürperten haberler gelmeye devam ediyor. Bu sabah Taliban tarafından bu sabah stadyumda dört komutanın idam edildiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

TOPLU İNFAZ YAPTILAR

Kaos ortamının hakim olduğu Afganistan'da son olarak Taliban tarafından bazı Afganların kurşuna dizilip toplu bir şekilde kazılan çukura atıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Yerel medya, fotoğrafların çekildiği yerin Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar yakınları olduğunu bildirdi.

Toplu infaz! Taliban'ın kurşuna dizdiği Afganları, kazdıkları çukura attığı görüntüler ortaya çıktı

HALK, KAÇMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmış, sivil halk ise sınırlara ve havalimanına akın etmişti. Uçakların tekerleklerine ve iniş takımlarına tutunan Afganlar, bu şekilde ülkeden kaçmanın yollarını denemişti. Hatta bu nedenle 3 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.

Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar
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