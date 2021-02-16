TOPLANIN AYA GİDİYORUZ! TÜRKLERİN UZAY HAYALLERİ NE KADAR GERÇEKÇİ?
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TOPLANIN AYA GİDİYORUZ! TÜRKLERİN UZAY HAYALLERİ NE KADAR GERÇEKÇİ?

16.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:20

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek—Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam 'Türkiye'nin uzay programını' açıkladı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam 'Türkiye'nin uzay programını' açıkladı! Merak edilenleri NASA'da çalışan Türk Dr. Umut Yıldız'a sorduk; tek tek madde madde üzerinden geçtik. Mevcut şartlarda en erken ne zaman uzaya çıkılabilir? Dünki açıklamanın ardından, sosyal medya 'Türk astronot' için isim bulma yarışmasına başladı! Öne çıkan isimler neler? Türkiye'nin bundan önceki on yıllardaki uzay macerasını inceledik, öne çıkan temalar neler olmuştu? Beyazperdeden akılda kalan eserler hangileri? Elon Musk'ın bu işteki etkisi nedir? Uzaydaki gelecek devletler mi yoksa şirketler tarafından mı kontrol edilecek? Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin paylaştıkları videolardaki serzenişlerini ekrana getirdik, bu insanların hakkı neden yeniyor? Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Cevdet Kılıç, hangi paylaşımı yüzünden gündem oldu? Melih Bulu'nun tepkisi ne oldu? Geçen hafta da gündeme taşıdığımız 'FETÖ'cü albay konusunda Hulusi Akar, 'FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?' sorusuna ne yanıt verdi? Donald Trump'ın azil süreci bugün başlıyor, gelişmeler ve beklentiler neler? Trump'ın azledilmesi ne anlama gelecek? Aleyna Tilki, espiri tarzını kime benzetti? Bill Gates, salgından sonra bizi bekleyen iki büyük tehlike olarak neleri sıraladı? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünyada çok konuşulanları yorumlamaya devam ediyor.

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TOPLANIN AYA GİDİYORUZ! TÜRKLERİN UZAY HAYALLERİ NE KADAR GERÇEKÇİ?

Kaynak: DailyMotion.com

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