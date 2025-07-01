Topkapı Sarayı'nın yapımına hangi padişah döneminde başlanmıştır?

Topkapı Sarayı'nın yapımına hangi padişah döneminde başlanmıştır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Topkapı Sarayı'nın yapımına hangi padişah döneminde başlanmıştır? sorusu cevabı ne?

Topkapı Sarayı'nın yapımına hangi padişah döneminde başlanmıştır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Topkapı Sarayı'nın yapımına hangi padişah döneminde başlanmıştır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TOPKAPI SARAYI'NIN YAPIMINA HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE BAŞLANMIŞTIR?

A. Yıldırım Bayezid

B. Fatih Sultan Mehmed

C.Yavuz Sultan Selim

D. Kanuni Sultan Süleyman

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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