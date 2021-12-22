Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı

Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat en büyük çam ağaçları bulunduğu Topçam Yaylası beyaz örtüye büründü.

TOKAT (İHA) - Tokat en büyük çam ağaçları bulunduğu Topçam Yaylası beyaz örtüye büründü.

Tokat İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam Yaylası yaz-kış doğa manzarası ile görenleri mest ediyor. Bin 600 metre yükseklikte çam ağaçları ile çevrili yayla kar yağışı ile birlikte faklı bir güzelliğe büründü. Kentin bilinen ve en çok ziyaretçi alan doğal mekanları arasında yayla havadan görüntülendi. Karlı kaplı mesire alanında çay keyfi yapan Fikret Uzun, Topçam yaylasının manzarası ile görenleri mest ettiğini kaydetti.

(Nurhan İçmez-İHA)

Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı

Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı

Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı

Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title