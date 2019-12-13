Topaloğlu: "Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız"

13.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:43

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs ilçesi sanayi sitesinde başlattıkları beton yol çalışmalarını inceledi.



Sanayi sitesi yol beton çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini söyleyen Başkan Topaloğlu, "Esnaf ve sanatkar ekonominin can damarıdır. Ekonomiye katkı sunan, istihdam sağlayan, üreten insanımız başımızın tacıdır. 19 Mayısımızı daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Esnafımızın istek ve şikayetlerini dinliyor, bunların çözümü konusunda uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız" dedi.



Ziyaretlerimiz sırasında bizi güler yüzle karşılayan, samimiyetinden ve sevgisinden şüphe etmediğimiz esnafımıza teşekkür ediyorum diyen Başkan Topaloğlu, "Esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA