Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı
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Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da vatandaşların duygularını sömüren koltuk değnekli dilenci, zabıta ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. Karakoldan içeri topallayarak giren dilencinin yapılan yasal işlemler sonrası, dışarıya koşarak çıkması ve gözden kaybolması görenleri şaşırttı. Şahsın koltuk değneklerini karakolda bırakması da dikkat çekti.

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişi koltuk değnekleriyle dilencilik yapmaya başladı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik şahsı tespit etti. Ekipler, T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdi.

KOLTUK DEĞNEKLERİNİ ALMADAN ÇIKTI

Burada üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı. Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.

Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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