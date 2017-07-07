Top Mermisinin Patladığı Evden Tarih Fışkırdı

Çanakkale'de bulduğu 103 yıllık tarihi top mermisini kesip içindeki barutu çıkarmaya çalışırken merminin patlaması neticesi hayatını kaybeden yaşlı adamın evinden onlarca tarihi eser çıktı.



Bulduğu tarihi top mermisini Erenköy'de bulunan İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki evinde spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan 73 yaşındaki Kazım Perçin, merminin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Perçin'in evinde inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, onlarca tarihi eser ele geçirdi. Çanakkale Savaşları'ndan kalma dürbün ve dürbün kapları, havan mermisi çekirdekleri, kılıç, çift horozlu ve çift namlulu tüfek, kırma tüfek, pusula ve pusula kutusu, top mermisi kovanı ve top mermisi çekirdekleri çıktı. Patlamada ölen Kazım Perçin'in evinde ayrıca 54 sikke, 17 metal obje, bir haç, gümüş, bakır ve bronz paralar, kurşun sapan taşları ile geç dönem Roma ve Osmanlı dönemine ait 112 parça tarihi eser bulundu.



Ortaya çıkan tarihi eserler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince el konuldu. Kayıt altına alınan tarihi eserler daha sonra Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı ile Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim edildi.