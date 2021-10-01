TONLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALMAKTAN BÖYLE KURTULDULAR - Haberler
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TONLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALMAKTAN BÖYLE KURTULDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki mesire alanı Mevlana Vadisi'nde yaşanan toprak kaymasından restoran çalışanları ve vatandaşlar son anda kaçarak kurtuldu.

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki mesire alanı Mevlana Vadisi'nde yaşanan toprak kaymasından restoran çalışanları ve vatandaşlar son anda kaçarak kurtuldu. 50 metre yükseklikten tonlarca toprak kayarken, çalışanlar ve vatandaşların kaçarak canlarını kurtarmaları restorana ait kameralar tarafından kaydedildi. Tesis yöneticisi Sadık Yıldız, "Bir anda parkın üstünden büyük bir gürültüyle toprak kaymaya başladı. Biz ve bir kaç müşteri canımızı kaçarak zor kurtardık" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde mesire alanına dönüştürülen Mevlana Vadisi'nde 29 Eylül akşamı toprak kayması meydana geldi. Park sulamasında kullanılan boruların su sızdırmasından kaynaklanan olayda yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki vadide biriken topraklar büyük bir gürültüyle kaydı. Ağaçları kökünden söken, mescit olarak tasarlanan kameriyeyi yıkan toprak kayması can kaybı veya yaralanmaya yol açmadı. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri, yaptıkları araştırmada toprak kayması yaşanan vadinin üst tarafındaki konutlarda bir problem olmadığını belirledi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Mevlana Vadisi'nde yaşanan toprak kayması restoranın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Vadideki restorana mescit yapmak için çalışan görevliler ile vatandaşlar tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Restoran yöneticisi Sadık Yıldız, "İşyerimiz için bir mescit tasarlamıştık. Ustalarımız mescidi yapıyordu. O arada bir gürültü koptu ve toprak kayması başladı. İkinci kaymayla birlikte biz kaçışmaya başladık. O anda korktuk ne oluyor diye. Biz ve bir kaç müşteri canımızı kaçarak zor kurtardık. Ondan sonra bir baktık işte burası aşağıya gelmiş. Çok şükür can kaybımız yok, ama yine de mescidimizin gitmesi bizleri üzdü" diye konuştu.

TONLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALMAKTAN BÖYLE KURTULDULAR

TONLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALMAKTAN BÖYLE KURTULDULAR

TONLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALMAKTAN BÖYLE KURTULDULAR

TONLARCA TOPRAĞIN ALTINDA KALMAKTAN BÖYLE KURTULDULAR
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