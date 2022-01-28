Tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde çatıdan düştü - Haberler
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Tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde çatıdan düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 katlı evin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde düştü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 katlı evin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yoğun kar yağışı sonrasında yağan yağmur ve ardından güneşin çıkması ile karlar erimeye başladı. Çatılarda büyük tehlike arz eden kar kütleleri bir bir düşmeye başladı.

Üç katlı evin çatısında biriken kar saniyeler içerisinde düştü. İlk önce birkaç parça karın düştüğünü gören cadde üzerindeki esnaf önlemini aldı. Alınan önlem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Kürşat Aktaş/İHA)

Tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde çatıdan düştü

Tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde çatıdan düştü

Tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde çatıdan düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, kar, Yerel, Güncel, Haber

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