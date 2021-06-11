Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybetti
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Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybetti

Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde gece saatlerinde tomruk yüklü tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde gece saatlerinde tomruk yüklü tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi Kırkbudak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 yaşındaki Sedat Başöz idaresindeki 20 ATY 15 plakalı tomruk yüklü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü tır içerisinden kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Sedat Başöz hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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