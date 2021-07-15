Tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, çektikleri tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, çektikleri tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Sofular köyü Yalakkuz mevkiinde meydana geldi. Rafet Göksu (76), oğlu Recep Göksu'nun kullandığı traktör ile kestikleri ağaçları yamaçtan aşağıya doğru çekmeye başladı. Bu sırada boşta kalan bir tomruk savrularak Rafet Göksu'nun üzerine doğru geldi. Talihsiz adam kaçmaya çalıştığı sırada tomruğun altında kaldı. Babasını sıkıştığı yerden çıkaran Recep Göksu durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 76 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adam Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Tomruğun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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