Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan yaralı saldırgan Talip Gönültaş, bu kez de silahlı kavgaya karıştı. Olayda Talip Gönültaş ile 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de geçen çarşamba sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi çekilirken çevreye saldırmıştı. Tomografi odasını birbirine katan Gönültaş ve arkadaşı Jiyan Özkaya, yaklaşık 30 bin dolar değerindeki cihaza hasar verdi. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganlar daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.